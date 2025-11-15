Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Светлана Кузнецова показала тёплые фото с родителями

Светлана Кузнецова показала тёплые фото с родителями
Комментарии

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала редкие фотографии со своими родителями. Снимки она разместила в личном телеграм-канале.

Отец Светланы Александр Кузнецов — советский и российский тренер по велоспорту, воспитавший семь чемпионов мира и Олимпиад. Мать Галина Царёва — шестикратная чемпионка мира по велогонкам и обладательница 20 мировых рекордов, заслуженный мастер спорта СССР.

Фото: Из личного архива Кузнецовой

Фото: Из личного архива Кузнецовой

Светлана Кузнецова — победительница 34 турниров WTA (из них 18 в одиночном разряде). В парном разряле Кузнецова, как и в одиночном, выиграла два турнира «Большого шлема».

Материалы по теме
Фото
«Вечер свидания». Арина Соболенко показала фотографии с романтического ужина на отдыхе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android