Светлана Кузнецова показала тёплые фото с родителями

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала редкие фотографии со своими родителями. Снимки она разместила в личном телеграм-канале.

Отец Светланы Александр Кузнецов — советский и российский тренер по велоспорту, воспитавший семь чемпионов мира и Олимпиад. Мать Галина Царёва — шестикратная чемпионка мира по велогонкам и обладательница 20 мировых рекордов, заслуженный мастер спорта СССР.

Фото: Из личного архива Кузнецовой

Фото: Из личного архива Кузнецовой

Светлана Кузнецова — победительница 34 турниров WTA (из них 18 в одиночном разряде). В парном разряле Кузнецова, как и в одиночном, выиграла два турнира «Большого шлема».