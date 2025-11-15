Скидки
Александр Зверев — Феликс Оже-Альяссим, результат матча 14 ноября 2025, счёт 0:2, Итоговый турнир ATP

Оже-Альяссим обыграл Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP — 2025
Комментарии

Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим пробился в полуфинал Итогового турнира ATP — 2025, который проходит в Турине (Италия). В матче за выход в плей-офф он переиграл третьего номера рейтинга немца Александра Зверева со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
14 ноября 2025, пятница. 22:45 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		7 7
         
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Матч продолжался 2 часа 8 минут. За это время Оже-Альяссим выполнил 11 подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из семи. На счету Зверева девять эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.

В полуфинале Итогового чемпиона Оже-Альяссим встретится с лидером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом.

