Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Ига хочет быть лучшей в мире». Вим Фиссетт — о целях Швёнтек на сезон-2026

«Ига хочет быть лучшей в мире». Вим Фиссетт — о целях Швёнтек на сезон-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Вим Фиссетт, бельгийский тренер шестикратной чемпионки турниров «Большого шлема», второй ракетки мира польки Иги Швёнтек рассказал, какие цели собирается ставить перед собой теннисистка в сезоне-2026.

«Приоритеты не меняются. Ига хочет быть лучшей в мире, это также цель всей команды. Мы хотим выиграть турнир «Большого шлема», будем надеяться, не один. Стремимся к победам на турнирах WTA-1000. Планируем быть как можно ближе к позиции номер один в рейтинге, но также понимаем, что для этого нужно сделать.

Ига молода, ей нужно шаг за шагом становиться сильнее и добавлять новые элементы в игру. Мы добьёмся этого, стараясь немного лучше сбалансировать её расписание, чтобы получить несколько дополнительных недель на тренировки. К тому же у нас впереди более длительный подготовительный период, чем в прошлом году, что только на пользу. Думаю, что я тоже многому научился как тренер Иги в этом сезоне. У нас есть прочная база, и я действительно с нетерпением жду начала следующего сезона», – приводит слова Фиссетта Sport.pl.

Материалы по теме
Швёнтек: отправляюсь на каждое соревнование с мыслью о победе и выкладываюсь на все 100
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android