«Ига хочет быть лучшей в мире». Вим Фиссетт — о целях Швёнтек на сезон-2026

Вим Фиссетт, бельгийский тренер шестикратной чемпионки турниров «Большого шлема», второй ракетки мира польки Иги Швёнтек рассказал, какие цели собирается ставить перед собой теннисистка в сезоне-2026.

«Приоритеты не меняются. Ига хочет быть лучшей в мире, это также цель всей команды. Мы хотим выиграть турнир «Большого шлема», будем надеяться, не один. Стремимся к победам на турнирах WTA-1000. Планируем быть как можно ближе к позиции номер один в рейтинге, но также понимаем, что для этого нужно сделать.

Ига молода, ей нужно шаг за шагом становиться сильнее и добавлять новые элементы в игру. Мы добьёмся этого, стараясь немного лучше сбалансировать её расписание, чтобы получить несколько дополнительных недель на тренировки. К тому же у нас впереди более длительный подготовительный период, чем в прошлом году, что только на пользу. Думаю, что я тоже многому научился как тренер Иги в этом сезоне. У нас есть прочная база, и я действительно с нетерпением жду начала следующего сезона», – приводит слова Фиссетта Sport.pl.