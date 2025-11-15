Скидки
Теннис Новости

Определились полуфинальные пары Итогового чемпионата ATP — 2025

Определились полуфинальные пары Итогового чемпионата ATP — 2025
На Итоговом турнире ATP — 2025 в Турине (Италия) завершились матчи группового этапа, по итогам которых были определены участники полуфиналов соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами стадии 1/2 финала.

Теннис. Итоговый чемпионат ATP — 2025, Турин. Полуфинальные пары:

  • Карлос Алькарас (Испания, 1) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8);
  • Янник Синнер (Италия, 2) — Алекс де Минор (Австралия, 7).

Победителем Итогового турнира — 2024 является действующая первая ракетка мира Синнер, который со счётом 6:4, 6:4 обыграл в финале представителя США Тейлора Фрица. В 2025 году Фриц не сумел выйти из группы.

