Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кто станет победителем Итогового чемпионата ATP — 2025?

Кто станет победителем Итогового чемпионата ATP — 2025?
Комментарии

В ночь с 14 на 15 ноября стал известен окончательный состав участников Итогового чемпионата АТР — 2025, который пройдёт в Турине (Италия) с 9 по 16 ноября.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: Кто станет чемпионом Итогового турнира ATP — 2025?

В полуфинале соревнования испанец Карлос Алькарас встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, а
Янник Синнер из Италии сойдётся с Алексом де Минором (Австралия).

Победителем Итогового турнира — 2024 является действующая первая ракетка мира Синнер, который со счётом 6:4, 6:4 обыграл в финале представителя США Тейлора Фрица. В 2025 году Фриц не сумел выйти из группы.

Календарь Итогового чемпионата ATP
Турнирная таблица и сетка Итогового чемпионата ATP
Материалы по теме
Оже-Альяссим стал последним полуфиналистом Итогового. А Синнер пока не потерял ни сета
Оже-Альяссим стал последним полуфиналистом Итогового. А Синнер пока не потерял ни сета

На чём зарабатывают теннисисты:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android