Кто станет победителем Итогового чемпионата ATP — 2025?

В ночь с 14 на 15 ноября стал известен окончательный состав участников Итогового чемпионата АТР — 2025, который пройдёт в Турине (Италия) с 9 по 16 ноября.

В полуфинале соревнования испанец Карлос Алькарас встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, а

Янник Синнер из Италии сойдётся с Алексом де Минором (Австралия).

Победителем Итогового турнира — 2024 является действующая первая ракетка мира Синнер, который со счётом 6:4, 6:4 обыграл в финале представителя США Тейлора Фрица. В 2025 году Фриц не сумел выйти из группы.

