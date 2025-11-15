Синнер высказался о признании Алькараса первой ракеткой мира по итогам года

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался по поводу того, что Карлос Алькарас был объявлен первой ракеткой мира по итогам года.

«Я рад за него. Хотя, если бы я сказал, что очень счастлив, это было бы неправдой. Это было бы неискренне. Но он заслужил это, потому что провёл невероятный сезон. Он выиграл два турнира «Большого шлема», множество других турниров — восемь. Впечатляющая цифра. Он показывает теннис высочайшего уровня. Он конкурентоспособен на любых покрытиях. Играет очень агрессивно. Мы видели это против трёх соперников, с которыми он встречался до сих пор, так что он действительно этого заслужил. Он тоже был под давлением и отлично с ним справился. У него отличный тренер, замечательная команда, и он очень много работает, чтобы достигать этих целей», — приводит слова Синнера AS.

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас получил кубок за окончание сезона-2025 в статусе первой ракетки мира. Торжественное вручение награды прошло на Итоговом чемпионате ATP — 2025 в Турине (Италия).