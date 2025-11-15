Результаты матчей Итогового турнира ATP — 2025 на 14 ноября
14 ноября, в итальянском Турине продолжился Итоговый турнир ATP — 2025 в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Теннис. Итоговый турнир ATP. Одиночный разряд. Группа Бьорна Борга. Результаты 14 ноября:
- Янник Синнер (Италия, 2) — Бен Шелтон (США, 5) — 6:3, 7:6;
- Александр Зверев (Германия, 3) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — 4:6, 6:7.
Теннис. Итоговый турнир ATP. Парный разряд. Группа Джона Макинроя. Результаты 14 ноября:
- Харри Хелиёваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания) — Марсело Аревало (Сальвадор)/Мате Павич (Хорватия) — 7:6, 6:2;
- Джо Солсбери/Ник Скупски (оба — Великобритания) — Кристиан Харрисон/Эван Кинг (оба — США) — 7:5, 6:3.
