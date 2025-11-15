Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

15 ноября главные новости спорта, футбол, хоккей, теннис, НБА, НХЛ, отбор на чемпионат мира, UFC

Александр Зверев вылетел с Итогового, новый рекорд Евгения Малкина в НХЛ. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Немецкий теннисист Александр Зверев проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму и вылетел с Итогового турнира ATP, российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин установил новый возрастной рекорд в НХЛ, Германия обыграла Люксембург в матче отбора на ЧМ-2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Оже-Альяссим обыграл Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP — 2025.
  2. Евгений Малкин установил исторический рекорд НХЛ всех времён.
  3. Германия обыграла Люксембург в матче отбора на ЧМ-2026 благодаря дублю Вольтемаде.
  4. Гол Малкина не помог «Питтсбургу» обыграть «Нэшвилл» в НХЛ.
  5. Определились полуфинальные пары Итогового чемпионата ATP — 2025.
  6. «Бруклин» потерпел очередное поражение в матче НБА. У Егора Дёмина — 8 очков.
  7. 24-очковый дабл-дабл Луки Дончича помог «Лейкерс» победить «Нью-Орлеан».
  8. 49 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Сан-Антонио», у Вембаньямы дабл-дабл.
  9. Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена провели финальную битву взглядов перед титульным боем.
  10. Флорентино Перес намерен покинуть пост президента «Реала» в 2026 году — Альварес.

Главные новости дня

Материалы по теме
Топ-события субботы: Россия против Чили, отбор к ЧМ-2026, хоккей, УНИКС — ЦСКА и теннис
Топ-события субботы: Россия против Чили, отбор к ЧМ-2026, хоккей, УНИКС — ЦСКА и теннис
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android