Александр Зверев вылетел с Итогового, новый рекорд Евгения Малкина в НХЛ. Главное к утру

Немецкий теннисист Александр Зверев проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму и вылетел с Итогового турнира ATP, российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин установил новый возрастной рекорд в НХЛ, Германия обыграла Люксембург в матче отбора на ЧМ-2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня