Александр Зверев вылетел с Итогового, новый рекорд Евгения Малкина в НХЛ. Главное к утру
Немецкий теннисист Александр Зверев проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму и вылетел с Итогового турнира ATP, российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин установил новый возрастной рекорд в НХЛ, Германия обыграла Люксембург в матче отбора на ЧМ-2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Оже-Альяссим обыграл Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP — 2025.
- Евгений Малкин установил исторический рекорд НХЛ всех времён.
- Германия обыграла Люксембург в матче отбора на ЧМ-2026 благодаря дублю Вольтемаде.
- Гол Малкина не помог «Питтсбургу» обыграть «Нэшвилл» в НХЛ.
- Определились полуфинальные пары Итогового чемпионата ATP — 2025.
- «Бруклин» потерпел очередное поражение в матче НБА. У Егора Дёмина — 8 очков.
- 24-очковый дабл-дабл Луки Дончича помог «Лейкерс» победить «Нью-Орлеан».
- 49 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Сан-Антонио», у Вембаньямы дабл-дабл.
- Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена провели финальную битву взглядов перед титульным боем.
- Флорентино Перес намерен покинуть пост президента «Реала» в 2026 году — Альварес.
