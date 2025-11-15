Скидки
Синнер — де Минор: где смотреть, во сколько начало матча полуфинала Итогового турнира ATP

Комментарии

Сегодня, 15 ноября, на хардовых кортах в Турине (Италия) продолжается Итоговый турнир ATP. В матча полуфинала встретятся итальянский теннисист Янник Синнер (вторая ракетка мира) и представитель Австралии Алекс де Минор (седьмое место в мировом рейтинге).

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
15 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Алекс де Минор
7
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Матч начнётся не ранее 16:30 мск. В России трансляцию турниров ATP осуществляет BB Tennis.

За время карьеры теннисисты играли друг с другом 12 раз, во встречах абсолютное доминирование принадлежит Синнеру – он выиграл все матчи.

Победитель этой встречи сыграет в финале с тем, кто окажется сильнее в матче второго полуфинала между испанцем Карлосом Алькарасом и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Календарь Итогового турнира ATP
Сетка Итогового турнира ATP
Оже-Альяссим стал последним полуфиналистом Итогового. А Синнер пока не потерял ни сета
Оже-Альяссим стал последним полуфиналистом Итогового. А Синнер пока не потерял ни сета
