Синнер — де Минор: где смотреть, во сколько начало матча полуфинала Итогового турнира ATP

Сегодня, 15 ноября, на хардовых кортах в Турине (Италия) продолжается Итоговый турнир ATP. В матча полуфинала встретятся итальянский теннисист Янник Синнер (вторая ракетка мира) и представитель Австралии Алекс де Минор (седьмое место в мировом рейтинге).

Матч начнётся не ранее 16:30 мск. В России трансляцию турниров ATP осуществляет BB Tennis.

За время карьеры теннисисты играли друг с другом 12 раз, во встречах абсолютное доминирование принадлежит Синнеру – он выиграл все матчи.

Победитель этой встречи сыграет в финале с тем, кто окажется сильнее в матче второго полуфинала между испанцем Карлосом Алькарасом и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.