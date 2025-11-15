Расписание матчей Итогового турнира ATP — 2025 на 15 ноября
Сегодня, 15 ноября, в Турине (Италия) продолжается розыгрыш Итогового турнира ATP. Полуфинальные матчи проходят в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.
Теннис. Итоговый турнир ATP. Одиночный разряд. Полуфиналы. Расписание 15 ноября (время московское):
- 16:30. Янник Синнер (Италия) — Алекс де Минор (Австралия);
- 22:30. Карлос Алькарас (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).
Теннис. Итоговый турнир ATP. Парный разряд. Полуфиналы. Расписание на 15 ноября (время московское):
- 14:00. Симоне Болелли (Италия)/Андреа Вавассори (Италия) — Харри Хелиёваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания);
- 20:00. Джо Солсбери (Великобритания)/Ник Скупски (Великобритания) — Джулиан Кэш (Великобритания)/Ллойд Гласспул (Великобритания).
