Расписание матчей Итогового турнира ATP — 2025 на 15 ноября

Сегодня, 15 ноября, в Турине (Италия) продолжается розыгрыш Итогового турнира ATP. Полуфинальные матчи проходят в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. Итоговый турнир ATP. Одиночный разряд. Полуфиналы. Расписание 15 ноября (время московское):

16:30. Янник Синнер (Италия) — Алекс де Минор (Австралия);

22:30. Карлос Алькарас (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Теннис. Итоговый турнир ATP. Парный разряд. Полуфиналы. Расписание на 15 ноября (время московское):