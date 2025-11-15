Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Расписание матчей Итогового турнира ATP — 2025 на 15 ноября

Расписание матчей Итогового турнира ATP — 2025 на 15 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 ноября, в Турине (Италия) продолжается розыгрыш Итогового турнира ATP. Полуфинальные матчи проходят в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. Итоговый турнир ATP. Одиночный разряд. Полуфиналы. Расписание 15 ноября (время московское):

  • 16:30. Янник Синнер (Италия) — Алекс де Минор (Австралия);
  • 22:30. Карлос Алькарас (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Теннис. Итоговый турнир ATP. Парный разряд. Полуфиналы. Расписание на 15 ноября (время московское):

  • 14:00. Симоне Болелли (Италия)/Андреа Вавассори (Италия) — Харри Хелиёваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания);
  • 20:00. Джо Солсбери (Великобритания)/Ник Скупски (Великобритания) — Джулиан Кэш (Великобритания)/Ллойд Гласспул (Великобритания).
Календарь Итогового турнира ATP (одиночный разряд)
Сетка Итогового турнира ATP (одиночный разряд)
Календарь Итогового турнира ATP (парный разряд)
Сетка Итогового турнира ATP (парный разряд)
Материалы по теме
Оже-Альяссим стал последним полуфиналистом Итогового. А Синнер пока не потерял ни сета
Оже-Альяссим стал последним полуфиналистом Итогового. А Синнер пока не потерял ни сета
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android