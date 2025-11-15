Синнер — де Минор: история личных встреч перед полуфиналом Итогового турнира ATP — 2025

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 15 ноября, на хардовых кортах в Турине (Италия) продолжается Итоговый турнир ATP. В матче полуфинала встретятся итальянский теннисист Янник Синнер (вторая ракетка мира) и представитель Австралии Алекс де Минор (седьмое место в мировом рейтинге). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч Синнера и де Минора перед полуфинальным матчем.

За время профессиональной карьеры теннисисты играли друг с другом 12 раз. Во встречах абсолютное доминирование принадлежит Синнеру – он выиграл все матчи.

В текущем сезоне спортсмены сыграли друг с другом три раза. Четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии завершился победой Синнера со счётом 6:3, 6:2, 6:1.

В полуфинале China Open Синнер обыграл де Минора в трёхсетовом матче (6:3, 4:6, 6:2).

Матч полуфинала турнира ATP-500 в Вене также закончился выигрышем итальянского теннисиста со счётом 6:3, 6:4.