Главная Теннис Новости

Синнер — де Минор: история личных встреч перед полуфиналом Итогового турнира ATP — 2025

Комментарии

Сегодня, 15 ноября, на хардовых кортах в Турине (Италия) продолжается Итоговый турнир ATP. В матче полуфинала встретятся итальянский теннисист Янник Синнер (вторая ракетка мира) и представитель Австралии Алекс де Минор (седьмое место в мировом рейтинге). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч Синнера и де Минора перед полуфинальным матчем.

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
15 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Алекс де Минор
7
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

За время профессиональной карьеры теннисисты играли друг с другом 12 раз. Во встречах абсолютное доминирование принадлежит Синнеру – он выиграл все матчи.

В текущем сезоне спортсмены сыграли друг с другом три раза. Четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии завершился победой Синнера со счётом 6:3, 6:2, 6:1.

Australian Open (м). 1/4 финала
22 января 2025, среда. 12:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		2 1
             
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

В полуфинале China Open Синнер обыграл де Минора в трёхсетовом матче (6:3, 4:6, 6:2).

Пекин (м). 1/2 финала
30 сентября 2025, вторник. 09:10 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 2
         
Алекс де Минор
7
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Матч полуфинала турнира ATP-500 в Вене также закончился выигрышем итальянского теннисиста со счётом 6:3, 6:4.

Вена. 1/2 финала
25 октября 2025, суббота. 16:10 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Алекс де Минор
7
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Календарь Итогового турнира ATP
Сетка Итогового турнира ATP
