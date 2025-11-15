Алькарас — Оже-Альяссим: где смотреть, во сколько начало 1/2 финала Итогового турнира ATP
Сегодня, 15 ноября, на хардовых кортах в Турине (Италия) продолжается Итоговый турнир ATP. В матче полуфинала встретятся испанский теннисист первая ракетка мира Карлос Алькарас и представитель Канады Феликс Оже-Альяссим (восьмое место в мировом рейтинге).
Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
15 ноября 2025, суббота. 22:30 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
|1
|2
|3
|
|
8
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Матч начнётся не ранее 22:30 мск. В России трансляцию турниров ATP осуществляет BB Tennis.
Соперником победителя этой встречи в финале станет теннисист, который окажется сильнее во втором полуфинале между итальянцем Янником Синнером и австралийцем Алексом де Минором.
Действующим победителем Итогового турнира ATP является нынешняя вторая ракетка мира Янник Синнер.
