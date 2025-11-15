Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас — Оже-Альяссим: где смотреть, во сколько начало 1/2 финала Итогового турнира ATP

Алькарас — Оже-Альяссим: где смотреть, во сколько начало 1/2 финала Итогового турнира ATP
Комментарии

Сегодня, 15 ноября, на хардовых кортах в Турине (Италия) продолжается Итоговый турнир ATP. В матче полуфинала встретятся испанский теннисист первая ракетка мира Карлос Алькарас и представитель Канады Феликс Оже-Альяссим (восьмое место в мировом рейтинге).

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
15 ноября 2025, суббота. 22:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Матч начнётся не ранее 22:30 мск. В России трансляцию турниров ATP осуществляет BB Tennis.

Соперником победителя этой встречи в финале станет теннисист, который окажется сильнее во втором полуфинале между итальянцем Янником Синнером и австралийцем Алексом де Минором.

Действующим победителем Итогового турнира ATP является нынешняя вторая ракетка мира Янник Синнер.

Календарь Итогового турнира ATP
Сетка Итогового турнира ATP
Материалы по теме
Оже-Альяссим стал последним полуфиналистом Итогового. А Синнер пока не потерял ни сета
Оже-Альяссим стал последним полуфиналистом Итогового. А Синнер пока не потерял ни сета
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android