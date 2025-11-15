Алькарас — Оже-Альяссим: где смотреть, во сколько начало 1/2 финала Итогового турнира ATP

Сегодня, 15 ноября, на хардовых кортах в Турине (Италия) продолжается Итоговый турнир ATP. В матче полуфинала встретятся испанский теннисист первая ракетка мира Карлос Алькарас и представитель Канады Феликс Оже-Альяссим (восьмое место в мировом рейтинге).

Матч начнётся не ранее 22:30 мск. В России трансляцию турниров ATP осуществляет BB Tennis.

Соперником победителя этой встречи в финале станет теннисист, который окажется сильнее во втором полуфинале между итальянцем Янником Синнером и австралийцем Алексом де Минором.

Действующим победителем Итогового турнира ATP является нынешняя вторая ракетка мира Янник Синнер.