Зверев: это был крайне неудовлетворительный сезон

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что недоволен своими результатами в сезоне-2025, несмотря на финал турнира «Большого шлема» и завоёванный титул в Мюнхене.

На Итоговом турнире ATP Зверев на групповом этапе проиграл два матча из трёх и не смог выйти в полуфинал.

«Это был крайне неудовлетворительный сезон. Он выдался долгим, с большим количеством взлётов и падений. Для меня не выдалось много высококлассных моментов, в лучшем случае – финал Открытого чемпионата Австралии и титул на турнире в Мюнхене. Что касается всего остального, то я недоволен. Вот и всё», – приводит слова Зверева Punto de Break.

