Оже-Альяссим поделился ожиданиями от предстоящего матча полуфинала с Алькарасом

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (восьмая ракетка мира) поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Итогового турнира ATP — 2025, где он сыграет с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом.
|1
|2
|3
|
|
– Завтра ты сыграешь с первой ракеткой мира. Ты уже играл в крупных полуфиналах, на «Мастерсах» и турнирах «Большого шлема». Какое значение имеет [этот турнир]?
– Я думаю, что этот турнир имеет очень высокую значимость для игроков. Ты весь год соревнуешься, это что-то наподобие большого финала. Ты видишь этот список чемпионов, там почти все – номер один в мире, и тебе хочется быть на этой позиции. Ты хочешь быть в финале. Но мне нужно будет пройти великого теннисиста, чтобы этого достичь. Огромное уважение к нему, но я и свой шанс использую, раз он у меня есть, — приводит слова Оже-Альяссима официальный сайт ATP.
- 15 ноября 2025
-
12:41
-
12:04
-
11:45
-
11:04
-
10:34
-
09:44
-
09:30
-
09:29
-
07:00
-
05:59
-
04:26
-
00:59
-
00:53
-
00:49
-
00:28
- 14 ноября 2025
-
23:46
-
23:34
-
23:02
-
22:34
-
22:19
-
22:15
-
22:03
-
21:30
-
21:21
-
21:17
-
20:27
-
20:12
-
20:12
-
19:54
-
19:42
-
19:00
-
18:47
-
18:30
-
18:17
-
18:04