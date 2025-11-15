Оже-Альяссим поделился ожиданиями от предстоящего матча полуфинала с Алькарасом

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (восьмая ракетка мира) поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Итогового турнира ATP — 2025, где он сыграет с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

– Завтра ты сыграешь с первой ракеткой мира. Ты уже играл в крупных полуфиналах, на «Мастерсах» и турнирах «Большого шлема». Какое значение имеет [этот турнир]?

– Я думаю, что этот турнир имеет очень высокую значимость для игроков. Ты весь год соревнуешься, это что-то наподобие большого финала. Ты видишь этот список чемпионов, там почти все – номер один в мире, и тебе хочется быть на этой позиции. Ты хочешь быть в финале. Но мне нужно будет пройти великого теннисиста, чтобы этого достичь. Огромное уважение к нему, но я и свой шанс использую, раз он у меня есть, — приводит слова Оже-Альяссима официальный сайт ATP.