«Сиди дома, тебя никто не заставляет». Оже-Альяссим — о состоянии игроков к концу сезона

Аудио-версия:
Комментарии

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал тему, связанную с жалобами других игроков на график соревновательного сезона, и мнение о том, что многие соперники оказываются к концу сезона уставшими морально и физически.

В последнем матче группового этапа на Итоговом турнире ATP Оже-Альяссим обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева и вышел в полуфинал.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
14 ноября 2025, пятница. 22:45 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		7 7
         
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

– Здесь игроки кажутся измождёнными морально и физически — даже, может, и то и другое. А вы, в свою очередь, как будто, наоборот, всем наслаждаетесь. Это не должно быть редкостью, но пока похоже на то. В чём ваш секрет?
– Не знаю, как ребятам может это не нравиться, честно говоря. Мне кажется, они совсем оторвались от реальности. Понимаю, что вы устаёте, и я тоже устаю. Я езжу по всему миру и сталкиваюсь с разными обстоятельствами. Мы удачливые, благословленные люди.

По моему скромному мнению, я каждый день встаю и наслаждаюсь тем, что я тут. Даже если я проигрываю матчи, всё нормально, просто позлюсь в этот день… Если ты хочешь играть меньшее количество турниров, сиди дома – тебя никто не заставляет тут быть, — приводит слова Оже-Альяссима Punto de Break.

Новости. Теннис
