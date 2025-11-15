Скидки
Теннис

Зверев близок к антирекорду теннисистов из топ-3 по поражениям от игроков из топ-10 за год

С 1973 года только два теннисиста из топ-3 рейтинга проиграли больше матчей на уровне ATP-тура соперникам из первой десятки за один сезон, чем нынешняя третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в 2025 году. Об этом сообщает Opta Ace.

Антирекорд последних 52 лет принадлежит американцу Джимми Коннорсу, который в 1984 году в статусе второй ракетки мира проиграл 13 матчей игрокам из топ-10. Также в число теннисистов по этому показателю входит шведский спортсмен Стефан Эдберг – в 1992 году будучи второй ракеткой мира проиграл 12 матчей соперникам из первой десятки рейтинга.

Александр Зверев, занимающий на данный момент третье место мирового рейтинга, в текущем сезоне проиграл 11 матчей первым десяти игрокам рейтинга ATP. Его последним на данный момент поражением стал проигрыш канадскому теннисисту Феликсу Оже-Альяссиму на групповом этапе Итогового турнира ATP, после чего Зверев не смог выйти в полуфинал турнира.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
14 ноября 2025, пятница. 22:45 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		7 7
         
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Зверев: это был крайне неудовлетворительный сезон
