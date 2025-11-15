Зверев близок к антирекорду теннисистов из топ-3 по поражениям от игроков из топ-10 за год

С 1973 года только два теннисиста из топ-3 рейтинга проиграли больше матчей на уровне ATP-тура соперникам из первой десятки за один сезон, чем нынешняя третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в 2025 году. Об этом сообщает Opta Ace.
Антирекорд последних 52 лет принадлежит американцу Джимми Коннорсу, который в 1984 году в статусе второй ракетки мира проиграл 13 матчей игрокам из топ-10. Также в число теннисистов по этому показателю входит шведский спортсмен Стефан Эдберг – в 1992 году будучи второй ракеткой мира проиграл 12 матчей соперникам из первой десятки рейтинга.
Александр Зверев, занимающий на данный момент третье место мирового рейтинга, в текущем сезоне проиграл 11 матчей первым десяти игрокам рейтинга ATP. Его последним на данный момент поражением стал проигрыш канадскому теннисисту Феликсу Оже-Альяссиму на групповом этапе Итогового турнира ATP, после чего Зверев не смог выйти в полуфинал турнира.
