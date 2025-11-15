Скидки
Мирра Андреева вошла в мировой топ-10 по призовым за 2025 год, ещё три россиянки в топ-20

Мирра Андреева вошла в мировой топ-10 по призовым за 2025 год, ещё три россиянки в топ-20
Комментарии

Четыре российские теннисистки попали в список 20 лучших теннисисток сезона-2025 по заработанным призовым на корте. Лучшей в рейтинге среди россиянок стала девятая ракетка мира 19-летняя Мирра Андреева, она заняла восьмое место, заработав за сезон в общей сложности $ 4,7 млн.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком лучших игроков WTA по призовым (в $) в 2025 году.

МестоТеннисисткаСтранаЗа сезонЗа карьеру
1Арина СоболенкоБеларусь15 008 51945 175 621
2Ига ШвёнтекПольша10 112 53243 640 490
3Елена РыбакинаКазахстан8 456 63224 438 717
4Кори ГауффСША7 969 84529 759 121
5Аманда АнисимоваСША7 260 57712 387 036
6Джессика ПегулаСША5 262 31121 867 635
7Жасмин ПаолиниИталия5 253 99714 290 992
8Мирра АндрееваРоссия4 726 2267 545 132
9Мэдисон КизСША4 357 78723 287 555
10Элисе МертенсБельгия2 895 02917 794 963
11Вероника КудерметоваРоссия2 809 56310 680 692
12Екатерина АлександроваРоссия2 689 7669 690 003
...18Диана ШнайдерРоссия2 148 6494 222 152
...23Людмила СамсоноваРоссия2 040 1667 949 984
...31Анна КалинскаяРоссия1 495 1595 814 214
...38Анастасия ПавлюченковаРоссия1 406 16515 906 252
