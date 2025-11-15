Мирра Андреева вошла в мировой топ-10 по призовым за 2025 год, ещё три россиянки в топ-20

Четыре российские теннисистки попали в список 20 лучших теннисисток сезона-2025 по заработанным призовым на корте. Лучшей в рейтинге среди россиянок стала девятая ракетка мира 19-летняя Мирра Андреева, она заняла восьмое место, заработав за сезон в общей сложности $ 4,7 млн.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком лучших игроков WTA по призовым (в $) в 2025 году.