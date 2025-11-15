Мирра Андреева вошла в мировой топ-10 по призовым за 2025 год, ещё три россиянки в топ-20
Четыре российские теннисистки попали в список 20 лучших теннисисток сезона-2025 по заработанным призовым на корте. Лучшей в рейтинге среди россиянок стала девятая ракетка мира 19-летняя Мирра Андреева, она заняла восьмое место, заработав за сезон в общей сложности $ 4,7 млн.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком лучших игроков WTA по призовым (в $) в 2025 году.
|Место
|Теннисистка
|Страна
|За сезон
|За карьеру
|1
|Арина Соболенко
|Беларусь
|15 008 519
|45 175 621
|2
|Ига Швёнтек
|Польша
|10 112 532
|43 640 490
|3
|Елена Рыбакина
|Казахстан
|8 456 632
|24 438 717
|4
|Кори Гауфф
|США
|7 969 845
|29 759 121
|5
|Аманда Анисимова
|США
|7 260 577
|12 387 036
|6
|Джессика Пегула
|США
|5 262 311
|21 867 635
|7
|Жасмин Паолини
|Италия
|5 253 997
|14 290 992
|8
|Мирра Андреева
|Россия
|4 726 226
|7 545 132
|9
|Мэдисон Киз
|США
|4 357 787
|23 287 555
|10
|Элисе Мертенс
|Бельгия
|2 895 029
|17 794 963
|11
|Вероника Кудерметова
|Россия
|2 809 563
|10 680 692
|12
|Екатерина Александрова
|Россия
|2 689 766
|9 690 003
|...18
|Диана Шнайдер
|Россия
|2 148 649
|4 222 152
|...23
|Людмила Самсонова
|Россия
|2 040 166
|7 949 984
|...31
|Анна Калинская
|Россия
|1 495 159
|5 814 214
|...38
|Анастасия Павлюченкова
|Россия
|1 406 165
|15 906 252
