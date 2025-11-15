Синнер — де Минор: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Итогового чемпионата ATP — 2025

Сегодня, 15 ноября, на хардовых кортах в Турине (Италия) продолжается Итоговый турнир ATP. В матче полуфинала встретятся итальянский теннисист Янник Синнер (вторая ракетка мира) и представитель Австралии Алекс де Минор (седьмое место в мировом рейтинге).

Матч начнётся не ранее 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию полуфинальной встречи.

Победитель этого матча сыграет в финале с тем, кто окажется сильнее в матче второго полуфинала между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Янник Синнер — действующий победитель Итогового турнира ATP. В прошлогоднем финале он одолел американца Тейлора Фрица.