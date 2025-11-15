Синнер — де Минор: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Итогового чемпионата ATP — 2025
Сегодня, 15 ноября, на хардовых кортах в Турине (Италия) продолжается Итоговый турнир ATP. В матче полуфинала встретятся итальянский теннисист Янник Синнер (вторая ракетка мира) и представитель Австралии Алекс де Минор (седьмое место в мировом рейтинге).
Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
15 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|
|
7
Алекс де Минор
А. де Минор
Матч начнётся не ранее 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию полуфинальной встречи.
Победитель этого матча сыграет в финале с тем, кто окажется сильнее в матче второго полуфинала между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
Янник Синнер — действующий победитель Итогового турнира ATP. В прошлогоднем финале он одолел американца Тейлора Фрица.
Итоговый чемпионат ATP. Финал
17 ноября 2024, воскресенье. 20:15 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
5
Тейлор Фриц
Т. Фриц
