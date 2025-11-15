Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Главный приоритет — поддерживать свою форму». Зверев — о планах на ближайшее будущее

«Главный приоритет — поддерживать свою форму». Зверев — о планах на ближайшее будущее
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о своих планах на ближайшее будущее.

В последнем для себя матче Итогового турнира ATP Зверев уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму и не смог выйти в полуфинал.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
14 ноября 2025, пятница. 22:45 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		7 7
         
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

«Главный приоритет на 2026 год – поддерживать свою форму, это номер один для меня. Только так ты можешь начать себя строить. Хоть на протяжении последнего месяца я чувствовал, что хорошо строюсь, ощущал, как улучшается мой уровень, сегодня я не был близок к тому, что показывал в прошлом месяце.

Теперь я сыграю на Кубке Дэвиса, а потом немного отдохну и в спокойствии всё обдумаю. Прямо сейчас эта неудача разочаровывает не только из-за проигрыша, но и из-за того, что я не реализовал свои способности. Вот это самое грустное», – приводит слова Зверева Punto de Break.

Материалы по теме
Зверев: это был крайне неудовлетворительный сезон
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android