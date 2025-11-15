«Главный приоритет — поддерживать свою форму». Зверев — о планах на ближайшее будущее

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о своих планах на ближайшее будущее.
В последнем для себя матче Итогового турнира ATP Зверев уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму и не смог выйти в полуфинал.
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
«Главный приоритет на 2026 год – поддерживать свою форму, это номер один для меня. Только так ты можешь начать себя строить. Хоть на протяжении последнего месяца я чувствовал, что хорошо строюсь, ощущал, как улучшается мой уровень, сегодня я не был близок к тому, что показывал в прошлом месяце.
Теперь я сыграю на Кубке Дэвиса, а потом немного отдохну и в спокойствии всё обдумаю. Прямо сейчас эта неудача разочаровывает не только из-за проигрыша, но и из-за того, что я не реализовал свои способности. Вот это самое грустное», – приводит слова Зверева Punto de Break.
- 15 ноября 2025
-
14:07
-
13:40
-
13:18
-
13:13
-
12:41
-
12:04
-
11:45
-
11:04
-
10:34
-
09:44
-
09:30
-
09:29
-
07:00
-
05:59
-
04:26
-
00:59
-
00:53
-
00:49
-
00:28
- 14 ноября 2025
-
23:46
-
23:34
-
23:02
-
22:34
-
22:19
-
22:15
-
22:03
-
21:30
-
21:21
-
21:17
-
20:27
-
20:12
-
20:12
-
19:54
-
19:42
-
19:00