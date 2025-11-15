«Главный приоритет — поддерживать свою форму». Зверев — о планах на ближайшее будущее

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о своих планах на ближайшее будущее.

В последнем для себя матче Итогового турнира ATP Зверев уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму и не смог выйти в полуфинал.

«Главный приоритет на 2026 год – поддерживать свою форму, это номер один для меня. Только так ты можешь начать себя строить. Хоть на протяжении последнего месяца я чувствовал, что хорошо строюсь, ощущал, как улучшается мой уровень, сегодня я не был близок к тому, что показывал в прошлом месяце.

Теперь я сыграю на Кубке Дэвиса, а потом немного отдохну и в спокойствии всё обдумаю. Прямо сейчас эта неудача разочаровывает не только из-за проигрыша, но и из-за того, что я не реализовал свои способности. Вот это самое грустное», – приводит слова Зверева Punto de Break.