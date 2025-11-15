Скидки
Теннис

Вероника Кудерметова в сезоне-2025 заработала в паре больше, чем на одиночных турнирах

Вероника Кудерметова в сезоне-2025 заработала в паре больше, чем на одиночных турнирах
30-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова в сезоне-2025 заработала на корте более $ 2,8 млн. Это 11-й показатель в туре и второй среди россиянок.

Интересно, что в 2025-м Кудерметова-старшая в паре заработала больше, чем в одиночке. Вероника играла в тандеме с бельгийкой Элисе Мертенс. Главным достижением интернационального дуэта стал титул на Уимблдоне. За него Кудерметова и Мертенс заработали по $ 460 878. Вероника впервые стала чемпионкой турнира «Большого шлема».

Также Кудерметова и Мертенс выиграли Итоговый чемпионат WTA, за что заработали по $ 533 500.

Кроме того, пара получила крупные чеки за выход в финал «тысячника» в Мадриде – по $ 121 010, за аналогичное достижение в Риме — по $ 93 300 и за полуфинал US Open — по $ 125 тыс.

