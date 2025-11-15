Мирра Андреева за сезон-2025 заработала больше, чем за всю предыдущую карьеру

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева за сезон-2025 получила больше призовых, чем за всю карьеру.

В общей сложности за 2025 год Андреева заработала $ 4,7 млн ($ 3 958 152 – в одиночном разряде, $ 718 074 – в парном, $ 50 тыс. — в миксте). Это восьмой показатель в WTA-туре и лучший среди представительниц России.

Всего за карьеру в активе Мирры $ 7 545 132. То есть до сезона-2025 за всё время своего профессионального пути в теннисе россиянка заработала $ 2 818 906.

В сезоне-2025 Мирра Андреева выиграла два личных турнира на уровне WTA — «тысячники» в Индиан-Уэллсе (США) и Дубае.