Хелиёваара/Паттен обыграли Болелли/Вавассори и вышли в финал Итогового турнира ATP
Поделиться
Дуэт теннисистов Харри Хелиёваары, представляющего Финляндию, и британского спортсмена Генри Паттена обыграл двух итальянцев Симоне Болелли и Андреа Вавассори в полуфинальном матче парного разряда Итогового турнира ATP. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу Хелиёваары и Паттена. Соперники провели на корте 1 час 16 минут.
Итоговый чемпионат ATP — парный разряд. 1/2 финала
15 ноября 2025, суббота. 14:10 МСК
Симоне Болелли
Андреа Вавассори
С. Болелли А. Вавассори
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Харри Хелиёваара
Генри Паттен
Х. Хелиёваара Г. Паттен
Во время матча Болелли и Вавассори сделали восемь эйсов, не допустили ни одной двойной ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из двух. Хелиёваара и Паттен подали навылет семь раз, допустили три двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из девяти.
В финале Итогового турнира теннисисты сыграют с победителем матча между британцами Джо Солсбери/Ником Скупски и Джулианом Кэшем/Ллойдом Гласспулом.
Комментарии
- 15 ноября 2025
-
15:47
-
15:03
-
14:47
-
14:41
-
14:07
-
13:40
-
13:18
-
13:13
-
12:41
-
12:04
-
11:45
-
11:04
-
10:34
-
09:44
-
09:30
-
09:29
-
07:00
-
05:59
-
04:26
-
00:59
-
00:53
-
00:49
-
00:28
- 14 ноября 2025
-
23:46
-
23:34
-
23:02
-
22:34
-
22:19
-
22:15
-
22:03
-
21:30
-
21:21
-
21:17
-
20:27
-
20:12