Хелиёваара/Паттен обыграли Болелли/Вавассори и вышли в финал Итогового турнира ATP

Дуэт теннисистов Харри Хелиёваары, представляющего Финляндию, и британского спортсмена Генри Паттена обыграл двух итальянцев Симоне Болелли и Андреа Вавассори в полуфинальном матче парного разряда Итогового турнира ATP. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу Хелиёваары и Паттена. Соперники провели на корте 1 час 16 минут.

Во время матча Болелли и Вавассори сделали восемь эйсов, не допустили ни одной двойной ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из двух. Хелиёваара и Паттен подали навылет семь раз, допустили три двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из девяти.

В финале Итогового турнира теннисисты сыграют с победителем матча между британцами Джо Солсбери/Ником Скупски и Джулианом Кэшем/Ллойдом Гласспулом.