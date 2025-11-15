Скидки
Хелиёваара/Паттен обыграли Болелли/Вавассори и вышли в финал Итогового турнира ATP

Дуэт теннисистов Харри Хелиёваары, представляющего Финляндию, и британского спортсмена Генри Паттена обыграл двух итальянцев Симоне Болелли и Андреа Вавассори в полуфинальном матче парного разряда Итогового турнира ATP. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу Хелиёваары и Паттена. Соперники провели на корте 1 час 16 минут.

Итоговый чемпионат ATP — парный разряд. 1/2 финала
15 ноября 2025, суббота. 14:10 МСК
Симоне Болелли
Италия
Симоне Болелли
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
С. Болелли А. Вавассори
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Харри Хелиёваара
Финляндия
Харри Хелиёваара
Генри Паттен
Великобритания
Генри Паттен
Х. Хелиёваара Г. Паттен

Во время матча Болелли и Вавассори сделали восемь эйсов, не допустили ни одной двойной ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из двух. Хелиёваара и Паттен подали навылет семь раз, допустили три двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из девяти.

В финале Итогового турнира теннисисты сыграют с победителем матча между британцами Джо Солсбери/Ником Скупски и Джулианом Кэшем/Ллойдом Гласспулом.

