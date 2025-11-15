Янник Синнер — Алекс де Минор: итальянец выиграл первый сет в полуфинале Итогового турнира

В эти минуты на хардовых кортах в Турине (Италия) продолжается Итоговый турнир ATP. В первом полуфинале встречаются итальянский теннисист Янник Синнер (вторая ракетка мира) и представитель Австралии Алекс де Минор (седьмое место в мировом рейтинге). Первый сет матча остался за Синнером со счётом 7:5. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Синнер ведёт 12-0 по личным встречам (11-0 на харде, 7-0 на харде в зале). За все матчи он проиграл де Минору всего два сета, причём один из них ещё в 2020 году. В этом сезоне Янник успел победить Алекса трижды — в четвертьфинале Australian Open, а также в полуфиналах Пекина и Вены.