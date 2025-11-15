Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер — Алекс де Минор: итальянец выиграл первый сет в полуфинале Итогового турнира

Янник Синнер — Алекс де Минор: итальянец выиграл первый сет в полуфинале Итогового турнира
Комментарии

В эти минуты на хардовых кортах в Турине (Италия) продолжается Итоговый турнир ATP. В первом полуфинале встречаются итальянский теннисист Янник Синнер (вторая ракетка мира) и представитель Австралии Алекс де Минор (седьмое место в мировом рейтинге). Первый сет матча остался за Синнером со счётом 7:5. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
15 ноября 2025, суббота. 16:40 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 		3
5 		0
         
Алекс де Минор
7
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Синнер ведёт 12-0 по личным встречам (11-0 на харде, 7-0 на харде в зале). За все матчи он проиграл де Минору всего два сета, причём один из них ещё в 2020 году. В этом сезоне Янник успел победить Алекса трижды — в четвертьфинале Australian Open, а также в полуфиналах Пекина и Вены.

Материалы по теме
Синнер в сет от 3-го подряд финала Итогового чемпионата ATP! Ещё сыграет Алькарас. LIVE!
Live
Синнер в сет от 3-го подряд финала Итогового чемпионата ATP! Ещё сыграет Алькарас. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android