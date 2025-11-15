Скидки
Теннис

Алькарас — Оже-Альяссим: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Итогового чемпионата ATP

Алькарас — Оже-Альяссим: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Итогового чемпионата ATP
Сегодня, 15 ноября, на хардовых кортах в Турине (Италия) продолжается Итоговый турнир ATP. Во втором полуфинале встретятся испанский теннисист Карлос Алькарас (первая ракетка мира) и представитель Канады Феликс Оже-Альяссим (восьмое место в мировом рейтинге). Матч начнётся не ранее 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию полуфинальной встречи.

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
15 ноября 2025, суббота. 22:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Счёт личных встреч — 4-3 в пользу Алькараса (3-2 на харде в пользу Оже-Альяссима и 2-0 в его пользу на харде в зале). Победы Феликса были ещё в 2021 и 2022 годах, а Карлос обыгрывал его в 2023-м и в 2024-м. Предыдущий матч между ними состоялся в полуфинале парижской Олимпиады, где Алькарас разгромил Оже-Альяссима со счётом 6:1, 6:1.

