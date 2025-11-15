Зверев: не считаю, что нынешний Кубок Дэвиса — настоящий. Это выставочный турнир

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о формате проведения Кубка Дэвиса, отметив, что одной из главных составляющих турнира является его атмосфера.

«В каком-то смысле настоящий Кубок Дэвиса — это атмосфера. Играть против Италии в Италии — совсем не то же самое, что играть против Италии в Испании. Я играл против Надаля на арене для корриды. Вот это для меня настоящий Кубок Дэвиса.

Я всегда придерживался своего мнения. Я говорил это последние несколько лет. Не считаю, что нынешний Кубок Дэвиса — настоящий. Это выставочный турнир, который называют Кубком Дэвиса.

Я играю сейчас только потому, что мои партнёры по команде, мои немецкие коллеги очень просили меня сыграть, потому что все становятся старше. У Штруффа не так много возможностей осталось. У ребят, играющих в паре, тоже не так много возможностей. Я играю именно по этой причине. Для меня это не имеет ничего общего с настоящим Кубком Дэвиса», – сказал Зверев на пресс-конференции в Турине.