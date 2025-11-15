Янник Синнер вышел в финал Итогового турнира ATP — 2025, обыграв Алекса де Минора

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер пробился в финал Итогового чемпионата ATP — 2025, который проходит в Турине (Италия). В полуфинале он одержал уверенную победу над австралийцем Алексом де Минором (седьмой номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:2.

Матч продолжался 1 час 53 минуты. За это время Синнер выполнил семь подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. На счету де Минора восемь эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.

За второй титул кряду на Итоговом турнире Янник Синнер поборется с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).