Янник Синнер — Алекс де Минор, результат матча 15 ноября 2025, счёт 2:0, полуфинал Итоговый турнир ATP

Янник Синнер вышел в финал Итогового турнира ATP — 2025, обыграв Алекса де Минора
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер пробился в финал Итогового чемпионата ATP — 2025, который проходит в Турине (Италия). В полуфинале он одержал уверенную победу над австралийцем Алексом де Минором (седьмой номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:2.

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
15 ноября 2025, суббота. 16:40 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Алекс де Минор
7
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Матч продолжался 1 час 53 минуты. За это время Синнер выполнил семь подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. На счету де Минора восемь эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.

За второй титул кряду на Итоговом турнире Янник Синнер поборется с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

