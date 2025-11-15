Янник Синнер в 13-й раз в 13 матчах обыграл Алекса де Минора
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 13-ю победу в 13 очных матчах с австралийцем Алексом де Минором. Сегодня, 15 ноября, Синнер выиграл в полуфинале Итогового турнира ATP — 2025 в Турине (Италия) со счётом 7:5, 6:2.
Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
15 ноября 2025, суббота. 16:40 МСК
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
7
Алекс де Минор
А. де Минор
До матча в Турине Синнер вёл 12-0 по личным встречам (11-0 на харде, 7-0 на харде в зале). За все матчи он проиграл де Минору всего два сета, по одному разу в 2020 и 2025 годах. В нынешнем сезоне-2025 Янник успел победить Алекса трижды — в четвертьфинале Australian Open, а также в полуфиналах Пекина и Вены.
