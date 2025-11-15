Синнер повторил достижение Федерера и Джоковича на Итоговом турнире АТР
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал третьим теннисистом, которому удалось выйти в финал на всех турнирах серии «Большого шлема» и в финал Итогового турнира АТР в рамках одного сезона, сообщает Opta Ace. В матче 1/2 финала Итогового турнира АТР – 2025 в Турине Синнер был сильнее австралийца Алекса де Минора 7:5, 6:2.
Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
15 ноября 2025, суббота. 16:40 МСК
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
7
Алекс де Минор
А. де Минор
Ранее финалистами всех турниров «Большого шлема» и Итогового турнира АТР в рамках одного сезона становились швейцарец Роджер Федерер (2006-2007) и серб Новак Джокович (2015, 2023).
За титул на Итоговом турнире АТР – 2025 в Турине Янник Синнер поборется с победителем второго полуфинала, где сыграют испанец Карлос Алькарас и канадец Феликс Оже-Альяссим.
