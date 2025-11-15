Синнер повторил достижение Федерера и Джоковича на Итоговом турнире АТР

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал третьим теннисистом, которому удалось выйти в финал на всех турнирах серии «Большого шлема» и в финал Итогового турнира АТР в рамках одного сезона, сообщает Opta Ace. В матче 1/2 финала Итогового турнира АТР – 2025 в Турине Синнер был сильнее австралийца Алекса де Минора 7:5, 6:2.

Ранее финалистами всех турниров «Большого шлема» и Итогового турнира АТР в рамках одного сезона становились швейцарец Роджер Федерер (2006-2007) и серб Новак Джокович (2015, 2023).

За титул на Итоговом турнире АТР – 2025 в Турине Янник Синнер поборется с победителем второго полуфинала, где сыграют испанец Карлос Алькарас и канадец Феликс Оже-Альяссим.