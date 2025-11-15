Скидки
Теннис

Синнер — о матче с де Минором: он очень хорошо подавал, особенно в первом сете

Синнер — о матче с де Минором: он очень хорошо подавал, особенно в первом сете
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу в полуфинальном матче Итогового турнира АТР – 2025 в Турине над австралийцем Алексом де Минором (7:5, 6:2).

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
15 ноября 2025, суббота. 16:40 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Алекс де Минор
7
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Мне показалось, что он очень хорошо подавал, особенно в важных моментах первого сета. Сегодня мне было трудно принимать его подачу, но во втором сете я поднял свой уровень, почувствовал больше уверенности на корте и, конечно, очень счастлив. Это был для меня очень тяжёлый день, но в то же время — потрясающая атмосфера, как всегда здесь, и я очень рад снова быть в финале», – сказал Синнер в интервью Tennis Channel.

За чемпионский титул Итогового турнира АТР – 2025 в Турине Янник Синнер поборется с победителем второго полуфинала, где сыграют испанец Карлос Алькарас и канадец Феликс Оже-Альяссим.

