Синнер — о матче с де Минором: он очень хорошо подавал, особенно в первом сете

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу в полуфинальном матче Итогового турнира АТР – 2025 в Турине над австралийцем Алексом де Минором (7:5, 6:2).

«Мне показалось, что он очень хорошо подавал, особенно в важных моментах первого сета. Сегодня мне было трудно принимать его подачу, но во втором сете я поднял свой уровень, почувствовал больше уверенности на корте и, конечно, очень счастлив. Это был для меня очень тяжёлый день, но в то же время — потрясающая атмосфера, как всегда здесь, и я очень рад снова быть в финале», – сказал Синнер в интервью Tennis Channel.

За чемпионский титул Итогового турнира АТР – 2025 в Турине Янник Синнер поборется с победителем второго полуфинала, где сыграют испанец Карлос Алькарас и канадец Феликс Оже-Альяссим.