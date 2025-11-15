Янник Синнер выиграл 30-й матч подряд на крытом харде. До рекорда — 17 побед
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер выиграл 30-й матч подряд на крытом корте. Сегодня, 15 ноября, он победил австралийца Алекса де Минора в полуфинале Итогового турнира ATP — 2025 в итальянском Турине (7:5, 6:2).
Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
15 ноября 2025, суббота. 16:40 МСК
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
7
Алекс де Минор
А. де Минор
Рекорд по победам в закрытых помещениях принадлежит легендарному американцу Джону Макинрою (47 побед подряд с 1978 по 1987 год).
В последний раз на закрытом корте Синнер проигрывал в финале Итогового чемпионата ATP — 2023 сербу Новаку Джоковичу. С тех пор он выиграл все матчи на Кубке Дэвиса в 2023 и 2024 годах, победил на «пятисотнике» в Роттердаме (Нидерланды), Итоговом турнире ATP — 2024, «пятисотнике» в Вене (Австрия), а также на «Мастерсе» в Париже (Франция) две недели назад.
