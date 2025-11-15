Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от возможного соперника по финалу Итогового турнира ATP — 2025 в Турине. За право сыграть в финале будут бороться испанец Карлос Алькарас и канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим.
– Феликс и Карлос сыграют позже, это будет отличный матч. Но есть ли часть тебя, которая хочет встретиться именно с Карлосом здесь, в Италии, чтобы завершить год?
— Да, конечно, но в то же время я уже играл с Феликсом на этой неделе, и он невероятный игрок, так что у меня огромное уважение к нему. Это будет отличный матч, и, кто бы ни выиграл, я буду рад играть с ним. Я счастлив быть в финале, счастлив сыграть последний матч сезона перед этой прекрасной публикой. Кто бы ни оказался по другую сторону сетки, я постараюсь выложиться на максимум, как всегда, и тот, кто сыграет лучше в финале, заслужит победу. В любом случае год был потрясающим, и для меня завершить его здесь, в Турине, ещё одним финалом — это действительно особенное чувство. Так что увидим, кто это будет, но да, я с нетерпением жду, я готов, – сказал Синнер в интервью Tennis Channel.
