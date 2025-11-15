Скидки
Теннис

Аманда Анисимова опубликовала серию фотографий со своей семьёй

Аманда Анисимова опубликовала серию фотографий со своей семьёй
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова разместила пост на личной странице в социальных сетях, показав тёплые фотографии со своей семьёй. На снимках спортсменка позирует со своей мамой Ольгой, старшей сестрой Марией, её мужем и со своими племянниками.

Фото: Из личного архива Анисимовой

Фото: Из личного архива Анисимовой

Фото: Из личного архива Анисимовой

Фото: Из личного архива Анисимовой

В текущем сезоне Аманда Анисимова выиграла два турнира категории WTA-1000 — в Дохе (Катар) и Пекине (Китай), а также играла в финалах Уимблдона и US Open. На Итоговом турнире WTA — 2025 Анисимова одержала две победы на групповом этапе, в полуфинале она потерпела поражение от белоруски Арины Соболенко в трёх сетах (6:3, 3:6, 6:3).

