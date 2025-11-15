Мария Шарапова посетила открытие фитнес-клуба в Дубае

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова стала гостьей открытия фитнес-клуба The Bay Health Club в Дубае (ОАЭ). Об этом она сообщила на личной странице в соцсетях.

«Быстрая остановка в Дубае, чтобы отметить грандиозное открытие The Bay Health Club. Впечатляющее новое оздоровительное пространство, посвящённое фитнес-тренировкам, ракетным видам спорта и всему необходимому для восстановления», — написала Шарапова.

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России, с 2025 года член Международного зала славы тенниса. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Мария завершила карьеру в 2020 году, в 2022-м она родила сына Тео.