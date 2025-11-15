Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мария Шарапова посетила открытие фитнес-клуба в Дубае

Мария Шарапова посетила открытие фитнес-клуба в Дубае
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова стала гостьей открытия фитнес-клуба The Bay Health Club в Дубае (ОАЭ). Об этом она сообщила на личной странице в соцсетях.

Фото: The Bay Health Club

«Быстрая остановка в Дубае, чтобы отметить грандиозное открытие The Bay Health Club. Впечатляющее новое оздоровительное пространство, посвящённое фитнес-тренировкам, ракетным видам спорта и всему необходимому для восстановления», — написала Шарапова.

Фото: The Bay Health Club

Фото: The Bay Health Club

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России, с 2025 года член Международного зала славы тенниса. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Мария завершила карьеру в 2020 году, в 2022-м она родила сына Тео.

Материалы по теме
Фото
Аманда Анисимова опубликовала серию фотографий со своей семьёй
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android