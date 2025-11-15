Де Минор — о матче с Синнером в Турине: уровень игры в первом сете был очень хорош

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор поделился впечатлениями после полуфинального матча Итогового турнира АТР – 2025 в Турине с итальянцем Янником Синнером. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу Синнера.

«Думаю, одна из вещей, которые делают игру против Янника такой сложной — это его приём подачи. Это ключевой фактор. Если я не подаю очень хорошо, у меня проблемы. Если я часто промахиваюсь первой подачей и начинаю розыгрыши со второй, я сразу оказываюсь в невыгодной позиции. Против других игроков я иногда могу с этим справиться. И, конечно, есть ещё темп его ударов. Это главное. В розыгрышах с задней линии его мячи летят с огромной скоростью и вращением — и справа, и слева.

Гораздо легче диктовать игру, когда попадаешь первую подачу, верно? Это главное. Похоже, в какой-то момент я начал «перегружать» подачу, потому что чувствовал, что он слишком хорошо её принимает. Может, я начал стараться слишком сильно и потерял ритм. Да, но в целом я двигаюсь в правильном направлении. Уровень игры в первом сете был очень хорош. У меня были шансы. Было 0:40 в начале сета — это могло дать мне небольшой задел. Кто знает, как бы всё повернулось», – сказал де Минор на пресс-конференции после встречи.