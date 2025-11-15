Синнер — о перспективах де Минора: думаю, он может попасть в топ-5

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением о перспективах игры австралийца Алекса де Минора. Синнер обыграл его в полуфинале Итогового турнира АТР – 2025 в Турине со счётом 7:5, 6:2.

«В последнее время я много с ним играл, мне кажется, он реально прибавляет из недели в неделю, честно говоря. И сегодня его бэкхенд был гораздо лучше, чем, например, в Вене. Он становится всё более сильным и стабильным игроком на высоком уровне. Теперь он может держать этот высокий уровень не полсета, а почти весь матч.

В конечном счёте, думаю, он может попасть в топ-5, потому что физически он очень, очень хорош. У него отличная ментальность. Мы видели это и здесь, на турнире: после тяжёлого поражения он возвращается и обыгрывает Тейлора Фрица. Это очень психологическая игра, и ментально он невероятно силён. Но нужно быть стабильным на каждом покрытии в течение всего сезона. Я желаю ему удачи», – сказал Синнер на пресс-конференции в Турине.