Синнер — третий игрок с тремя и более финалами на Итоговом турнире в возрасте до 25 лет
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал третьим теннисистом, которому удалось выйти в три и более финалов на Итоговом турнире АТР в возрасте до 25 лет, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. В полуфинальном матче Итогового турнира АТР – 2025 в Турине Синнер обыграл австралийца Алекса де Минора (7:5, 6:2).
Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
15 ноября 2025, суббота. 16:40 МСК
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
7
Алекс де Минор
А. де Минор
Ранее подобного результата добивались восьмикратный чемпион турниров серии «Большого шлема» Иван Лендл и 20-кратный победитель мэйджоров швейцарец Роджер Федерер.
За чемпионский титул Итогового турнира АТР – 2025 в Турине Янник Синнер поборется с победителем встречи между испанцем Карлосом Алькарасом и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
