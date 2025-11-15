Скидки
Синнер — третий игрок с тремя и более финалами на Итоговом турнире в возрасте до 25 лет

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал третьим теннисистом, которому удалось выйти в три и более финалов на Итоговом турнире АТР в возрасте до 25 лет, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. В полуфинальном матче Итогового турнира АТР – 2025 в Турине Синнер обыграл австралийца Алекса де Минора (7:5, 6:2).

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
15 ноября 2025, суббота. 16:40 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Алекс де Минор
7
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Ранее подобного результата добивались восьмикратный чемпион турниров серии «Большого шлема» Иван Лендл и 20-кратный победитель мэйджоров швейцарец Роджер Федерер.

За чемпионский титул Итогового турнира АТР – 2025 в Турине Янник Синнер поборется с победителем встречи между испанцем Карлосом Алькарасом и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

