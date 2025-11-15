Синнер — третий игрок с тремя и более финалами на Итоговом турнире в возрасте до 25 лет

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал третьим теннисистом, которому удалось выйти в три и более финалов на Итоговом турнире АТР в возрасте до 25 лет, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. В полуфинальном матче Итогового турнира АТР – 2025 в Турине Синнер обыграл австралийца Алекса де Минора (7:5, 6:2).

Ранее подобного результата добивались восьмикратный чемпион турниров серии «Большого шлема» Иван Лендл и 20-кратный победитель мэйджоров швейцарец Роджер Федерер.

За чемпионский титул Итогового турнира АТР – 2025 в Турине Янник Синнер поборется с победителем встречи между испанцем Карлосом Алькарасом и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.