Джо Солсбери /Нил Скупски — Джулиан Кэш/Ллойд Гласспул, результат матча 15 ноября, счёт 2:1, Итоговый чемпионат ATP

Джо Солсбери и Нил Скупски вышли в финал Итогового турнира, обыграв Кэша и Гласспула
Британские теннисисты Джо Солсбери и Нил Скупски пробились в финал Итогового турнира ATP — 2025, который проходит в Турине (Италия). В полуфинальном матче они обыграли своих соотечественников Джулиана Кэша и Ллойда Гласспула со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 1:0 [10:8].

Итоговый чемпионат ATP — парный разряд. 1/2 финала
15 ноября 2025, суббота. 20:10 МСК
Джо Солсбери
Великобритания
Джо Солсбери
Нил Скупски
Великобритания
Нил Скупски
Д. Солсбери Н. Скупски
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 3 		6 1 10
7 7 		3 0 8
         
Джулиан Кэш
Великобритания
Джулиан Кэш
Ллойд Гласспул
Великобритания
Ллойд Гласспул
Д. Кэш Л. Гласспул

Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время Солсбери и Скупски выполнили две подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из двух. На счету их соперников 10 эйсов, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В финале Итогового турнира Солсбери и Скупски сыграют с финном Харри Хелиёваарой и британцем Генри Паттеном.

