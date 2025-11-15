Джо Солсбери и Нил Скупски вышли в финал Итогового турнира, обыграв Кэша и Гласспула
Поделиться
Британские теннисисты Джо Солсбери и Нил Скупски пробились в финал Итогового турнира ATP — 2025, который проходит в Турине (Италия). В полуфинальном матче они обыграли своих соотечественников Джулиана Кэша и Ллойда Гласспула со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 1:0 [10:8].
Итоговый чемпионат ATP — парный разряд. 1/2 финала
15 ноября 2025, суббота. 20:10 МСК
Джо Солсбери
Нил Скупски
Д. Солсбери Н. Скупски
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|1 10
|
|3
|0 8
Джулиан Кэш
Ллойд Гласспул
Д. Кэш Л. Гласспул
Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время Солсбери и Скупски выполнили две подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из двух. На счету их соперников 10 эйсов, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В финале Итогового турнира Солсбери и Скупски сыграют с финном Харри Хелиёваарой и британцем Генри Паттеном.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 ноября 2025
-
22:19
-
22:02
-
21:48
-
21:44
-
21:13
-
20:49
-
20:44
-
20:07
-
19:52
-
19:51
-
19:36
-
19:30
-
19:16
-
18:49
-
18:42
-
18:34
-
18:16
-
17:48
-
16:26
-
15:47
-
15:03
-
14:47
-
14:41
-
14:07
-
13:40
-
13:18
-
13:13
-
12:41
-
12:04
-
11:45
-
11:04
-
10:34
-
09:44
-
09:30
-
09:29