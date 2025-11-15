Джо Солсбери и Нил Скупски вышли в финал Итогового турнира, обыграв Кэша и Гласспула

Британские теннисисты Джо Солсбери и Нил Скупски пробились в финал Итогового турнира ATP — 2025, который проходит в Турине (Италия). В полуфинальном матче они обыграли своих соотечественников Джулиана Кэша и Ллойда Гласспула со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 1:0 [10:8].

Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время Солсбери и Скупски выполнили две подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из двух. На счету их соперников 10 эйсов, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В финале Итогового турнира Солсбери и Скупски сыграют с финном Харри Хелиёваарой и британцем Генри Паттеном.