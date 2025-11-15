«Временами я должен его немного критиковать». Беккер — о своём отношении к Звереву

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер рассказал о своём отношении к Александру Звереву, отметив, что является его главным фанатом.

«Я знаю его 20 лет, и в душе я его самый большой фанат, но временами я должен его немного критиковать. Мы время от времени переписываемся. Сейчас отношения скорее прохладные, но это нормально — ему нужно сосредоточиться на своих матчах.

Я не являюсь частью команды. Если у него есть вопрос, я всегда открыт и отвечу. Если они с командой считают, что делают всё правильно, то это нормально», – приводит слова Беккера Eurosport Germany.

28-летний Зверев завершил сезон-2025 на третьей строчке рейтинга АТР. В 2025 году он одержал победу на турнире АТР-500 в Мюнхене (Германия), а также вышел в финал Открытого чемпионата Австралии и турнира АТР-500 в Вене (Австрия).