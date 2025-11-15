Феликс Оже-Альяссим дебютирует в топ-5 рейтинга ATP после выхода в полуфинал Итогового

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим впервые в карьере войдёт в топ-5 мирового рейтинга ATP. Он обеспечил себе пятое место на следующей неделе после того, как вышел в полуфинал Итогового турнира ATP — 2025, который проходит в Турине (Италия).

В текущем сезоне Оже-Альяссим завоевал три титула категории ATP-250 (Аделаида, Лион, Брюссель), играл в финале «Мастерса» в Париже (Франция) и полуфинале US Open. На Итоговом турнире канадец одержал две победы на групповом этапе, за место в финале он поборется с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Оже-Альяссим может подняться на четвёртую строчку рейтинга ATP, если завоюет титул в Турине.