Определились финалисты Итогового турнира ATP — 2025 в парном разряде

На Итоговом чемпионате ATP — 2025 в Турине (Италия) завершились матчи стадии полуфинала, по итогам которых были определены участники финала соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами полуфиналов, а также с парой финалистов.

Теннис. Итоговый чемпионат ATP — 2025, Турин. Парный разряд. Результаты полуфиналов:

Харри Хелиёваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания) — Симоне Болелли/Андреа Вавассори (оба — Италия) — 6:4, 6:3.

Джо Солсбери/Нил Скупски (оба — Великобритания) — Джулиан Кэш/Ллойд Гласспул (оба — Великобритания) — 6:7 (3:7), 6:3, 1:0 [10:8].

Теннис. Итоговый чемпионат ATP — 2025, Турин. Парный разряд. Финал: