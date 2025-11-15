Оже-Альяссим стал автором уникального достижения для канадского тенниса

Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим стал первым канадским теннисистом в Открытой эре, которому удалось одержать не менее 50 побед в нескольких сезонах в карьере, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. Это произошло после того, как Оже-Альяссим обыграл в матче группового раунда Итогового турнира АТР – 2025 в Турине немца Александра Зверева (6:4, 7:6 (7:4)).

Ранее Оже-Альяссим добивался 50 и более побед в сезоне-2022. Тогда он завершил год со статистикой в 60 побед и 27 поражений.

За право выйти в финал Итогового турнира АТР – 2025 в Турине Оже-Альяссим поспорит с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.