Оже-Альяссим стал автором уникального достижения для канадского тенниса

Оже-Альяссим стал автором уникального достижения для канадского тенниса
Комментарии

Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим стал первым канадским теннисистом в Открытой эре, которому удалось одержать не менее 50 побед в нескольких сезонах в карьере, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. Это произошло после того, как Оже-Альяссим обыграл в матче группового раунда Итогового турнира АТР – 2025 в Турине немца Александра Зверева (6:4, 7:6 (7:4)).

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
14 ноября 2025, пятница. 22:45 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		7 7
         
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Ранее Оже-Альяссим добивался 50 и более побед в сезоне-2022. Тогда он завершил год со статистикой в 60 побед и 27 поражений.

За право выйти в финал Итогового турнира АТР – 2025 в Турине Оже-Альяссим поспорит с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

