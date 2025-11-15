Фото: Карен Хачанов отдыхает с сыновьями на Маврикии

18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал подборку фотографий с отдыха на личной странице в социальных сетях. Спортсмен проводит отпуск с семьёй на Маврикии.

Фото: Из личного архива Хачанова

«Драгоценное время с семьёй. Пока что наслаждаемся нашим отдыхом», — подписал пост Хачанов.

Фото: Из личного архива Хачанова

Фото: Из личного архива Хачанова

Старшего сына Хачанова и его жены Вероники зовут Давид, он родился в 2019 году. Младший Микаэль родился в июле 2023 года.

В сезоне-2025 Карен Хачанов играл в финале «Мастерса» в Торонто (Канада), где потерпел поражение от американца Бена Шелтона (7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7)). Лучшим выступлением на ТБШ был выход в четвертьфинал Уимблдона.