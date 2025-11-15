«Невероятный результат». Беккер — о выступлении Синнера на ТБШ в 2025 году

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер рассказал, почему считает результаты итальянца Янника Синнера на турнирах «Большого шлема» невероятными.

«На самом деле, на мой взгляд, прошло почти незамеченным, что Янник дошёл до финала на всех четырёх «Шлемах». Это невероятный результат. Он проиграл в Париже и Нью-Йорке, но быть в финале на четырёх мэйджорах подряд, а если считать US Open прошлого года, то на пяти – это что-то потрясающее, и об этом мало говорят. На следующий год вопрос остаётся прежним: будут ли снова доминировать Янник и Алькарас? Они молодые, голодны к успеху, и на данный момент я с трудом вижу кого-то, кто может изменить эту ситуацию», – приводит слова Беккера La Gazetta Dello Sport.