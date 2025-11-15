«Он заслуживает быть номером один». Беккер — об игре Алькараса в сезоне-2025

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер поделился мнением об игре испанского теннисиста Карлоса Алькараса в сезоне-2025

«Я всегда видел Алькараса как художника в теннисе, а у художников бывают перепады: блестящие дни и не очень. Я всегда считал, что на пике Карлос сильнее всех, но в плохие дни он мог проиграть игрокам гораздо ниже уровня. В этом году эта непостоянность практически исчезла. Он созрел. Он заслуживает быть номером один, хотя борьба очень напряжённая, потому что в целом он был лучшим игроком: его стабильность поднялась на новый уровень. Сильная сторона Янника всегда была стабильность, Карлос много работал именно над этим аспектом и пожинает плоды», – приводит слова Беккера Gazetta Dello Sport.