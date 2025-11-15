Алькарас — Оже-Альяссим: испанец легко выиграл первый сет в полуфинале Итогового турнира

Сегодня, 15 ноября, на хардовых кортах в Турине (Италия) продолжается Итоговый турнир ATP. В эти минуты во втором полуфинале встречаются испанский теннисист Карлос Алькарас (первая ракетка мира) и представитель Канады Феликс Оже-Альяссим (восьмое место в мировом рейтинге). Алькарас одержал победу в первом сете со счётом 6:2. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию полуфинальной встречи.

Счёт личных встреч — 4-3 в пользу Алькараса (3-2 на харде в пользу Оже-Альяссима и 2-0 в его пользу на харде в зале). Победы Феликса были ещё в 2021 и 2022 годах, а Карлос обыгрывал его в 2023-м и в 2024-м. Предыдущий матч между ними состоялся в полуфинале парижской Олимпиады, где Алькарас разгромил Оже-Альяссима со счётом 6:1, 6:1.