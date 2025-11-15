«Позитивная модель для нового поколения». Беккер — о дружбе Синнера и Алькараса

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о тёплых взаимоотношениях итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

«В нашу эпоху мы не были друзьями. Такого просто не существовало. Представьте, чтобы я был другом Макинроя или Лендла… Невозможно (смеётся). Со Стефаном Эдбергом у меня были хорошие отношения, я его очень уважал, но это было не то, что сейчас. На мой взгляд, тема дружбы между соперниками изменилась с приходом Федерера и Надаля. Именно они изменили поведение двух великих соперников друг к другу, и это было хорошо: отличный пример для молодёжи.

Я нахожу прекрасным, что у Янника и Алькараса есть тёплые взаимоотношения вне корта: видно взаимное уважение, они общаются друг с другом, не боятся делать что-то вместе. Но на корте они свирепые соперники. Это позитивная модель для нового поколения», – приводит слова Беккера La Gazetta Dello Sport.