«Тенниса слишком много». Беккер — об игровом календаре АТР

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о количестве турниров в теннисном календаре АТР.

«Турниров много, это точно. В конце концов, игроки сами решают, сколько недель хотят играть подряд. Но фанатам трудно следить за теннисом каждую неделю, это может сбивать с толку. Иногда проходят два турнира одновременно, особенно во второй половине года, когда все пытаются квалифицироваться на Итоговый турнир, ситуация усложняется.

Думаю, тенниса слишком много. Публике стоит «немного проголодаться»: если теннис каждую неделю, то происходит излишнее насыщение. Для игроков это возможность работать всегда, но для фанатов и СМИ — это действительно много, и, может быть, слишком», – приводит слова Беккера La Gazetta Dello Sport.