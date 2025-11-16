Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Он мой герой». Кафельников похвалил Оже-Альяссима за слова в сторону критиков календаря

«Он мой герой». Кафельников похвалил Оже-Альяссима за слова в сторону критиков календаря
Комментарии

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на высказывание канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима о чрезмерном количестве жалоб игроков на календарь турниров.

Оже-Альяссим посоветовал теннисистам оставаться дома, если они не хотят играть слишком много. Кафельников прикрепил ссылку новости «Чемпионата» и опубликовал пост на своей странице в соцсети Х.

Материалы по теме
«Сиди дома, тебя никто не заставляет». Оже-Альяссим — о состоянии игроков к концу сезона

«Если это точная цитата Феликса, то он мой герой после этого», — написал Кафельников.

В эти минуты Феликс Оже-Альяссим играет в полуфинале Итогового турнира ATP с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Материалы по теме
Алькарас — впервые в финале Итогового чемпионата ATP! Там его уже ждёт Синнер. LIVE!
Live
Алькарас — впервые в финале Итогового чемпионата ATP! Там его уже ждёт Синнер. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android