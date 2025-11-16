«Он мой герой». Кафельников похвалил Оже-Альяссима за слова в сторону критиков календаря

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на высказывание канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима о чрезмерном количестве жалоб игроков на календарь турниров.

Оже-Альяссим посоветовал теннисистам оставаться дома, если они не хотят играть слишком много. Кафельников прикрепил ссылку новости «Чемпионата» и опубликовал пост на своей странице в соцсети Х.

«Если это точная цитата Феликса, то он мой герой после этого», — написал Кафельников.

В эти минуты Феликс Оже-Альяссим играет в полуфинале Итогового турнира ATP с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.