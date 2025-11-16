Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас — Феликс Оже-Альяссим, результат матча 15 ноября 2025, счёт 2:0, полуфинал Итоговый турнир ATP

Карлос Алькарас обыграл Оже-Альяссима и вышел в финал Итогового турнира ATP — 2025
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал Итогового турнира ATP — 2025, который проходит в итальянском Турине. В полуфинале он одержал уверенную победу над восьмым номером рейтинга канадцем Феликсом Оже-Альяссимом со счётом 6:2, 6:4.

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
15 ноября 2025, суббота. 22:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Алькарас выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Оже-Альяссима пять эйсов, одна двойная ошибка и один заработанный брейк-пойнт.

За свой первый титул на Итоговом турнире ATP Карлос Алькарас поспорит с четырёхкратным победителем мэйджоров, второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Материалы по теме
Алькарас — впервые в финале Итогового чемпионата ATP! Там его уже ждёт Синнер. LIVE!
Live
Алькарас — впервые в финале Итогового чемпионата ATP! Там его уже ждёт Синнер. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android