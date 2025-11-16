Карлос Алькарас обыграл Оже-Альяссима и вышел в финал Итогового турнира ATP — 2025

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал Итогового турнира ATP — 2025, который проходит в итальянском Турине. В полуфинале он одержал уверенную победу над восьмым номером рейтинга канадцем Феликсом Оже-Альяссимом со счётом 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Алькарас выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Оже-Альяссима пять эйсов, одна двойная ошибка и один заработанный брейк-пойнт.

За свой первый титул на Итоговом турнире ATP Карлос Алькарас поспорит с четырёхкратным победителем мэйджоров, второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.