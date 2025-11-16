Карлос Алькарас обыграл Оже-Альяссима и вышел в финал Итогового турнира ATP — 2025
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал Итогового турнира ATP — 2025, который проходит в итальянском Турине. В полуфинале он одержал уверенную победу над восьмым номером рейтинга канадцем Феликсом Оже-Альяссимом со счётом 6:2, 6:4.
Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
15 ноября 2025, суббота. 22:45 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
8
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Алькарас выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Оже-Альяссима пять эйсов, одна двойная ошибка и один заработанный брейк-пойнт.
За свой первый титул на Итоговом турнире ATP Карлос Алькарас поспорит с четырёхкратным победителем мэйджоров, второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
