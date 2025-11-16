Беккер назвал теннисистов, которые могут составить конкуренцию Алькарасу и Синнеру

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер назвал теннисистов, которые могут составить конкуренцию итальянцу Яннику Синнеру и испанцу Карлосу Алькарасу в борьбе за лидерство в мужском теннисе.

«Я надеюсь, что Саша Зверев, прежде чем завершит карьеру, сможет выиграть хотя бы один «Шлем». У него есть талант, чтобы это сделать. Потом нужно будет ждать следующее поколение. Думаю о таких игроках, как Жоао Фонсека, итальянец Лоренцо Музетти, Джек Дрейпер, если будет здоров, Бен Шелтон… По моему мнению, они пока немного далеки от этого уровня, но меня бы не удивило, если кто-то из них выиграет мэйджор в будущем», – приводит слова Беккера La Gazetta Dello Sport.